Ambulances uit België mogen patiënten binnenkort ook naar Brabantse ziekenhuizen brengen. Bij een spoedgeval in de grensregio kijkt de Belgische meldkamer dan welk ziekenhuis het dichtstbij is, zonder daarbij rekening te hoeven houden met landsgrenzen.

Volgens de huidige regels mogen Belgische ambulances patiënten nog niet naar een Nederlands ziekenhuis brengen. Ook niet als dat dichterbij is dan een Belgisch ziekenhuis of de aangeboden medische zorg geschikter is. Dit omdat de Nederlandse ziekenhuizen niet op de Belgische lijst van erkende ziekenhuizen staan.

Voor het einde van het jaar komt daar verandering in, volgens minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Ze laat bij de NOS weten dat wijzigingen in de regels in de "afrondende fase" zijn.

Ambulances van de zuiderburen mogen nu alleen naar het Maastricht UMC+ rijden. Dat Limburgse ziekenhuis is door België erkend voor spoedzorg. Binnenkort geldt dat voor alle Nederlandse ziekenhuizen.

Wat is het struikelblok nog?

Het enige struikelblok is volgens de minister het verschil in vergoeding van de ritten en medische zorg. België en Nederland gebruiken verschillende systemen. Het ministerie van Volksgezondheid en de Belgische federale dienst voor Volksgezondheid voeren gesprekken om tot een oplossing te komen.

Nederlandse ambulances mogen patiënten wel al naar een Belgisch ziekenhuis brengen.