De stroomstoring in Nieuwkuijk en Haarsteeg is opgelost. De storing begon vanochtend om half tien en trof minder dan 100 adressen. Netbeheerder Enexis meldde dat het probleem om één minuut over tien was verholpen.

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De stroomuitval betrof delen van de postcodegebieden 5253 en 5254 binnen de gemeente Heusden. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt door de netbeheerder onderzocht.