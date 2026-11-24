Waterschap De Dommel en de gemeente Eersel willen beek de Run natuurlijker inrichten. Het gaat om het traject tussen Stokkelen en Schaiksedijk. Op woensdag 9 december is er een inloopbijeenkomst in Eersel waar bewoners meer informatie kunnen krijgen.

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Waterschap De Dommel en de gemeente Eersel werken aan een plan om beek de Run natuurlijker te maken. Het projectgebied ligt tussen de wegen Stokkelen en Schaiksedijk. Het doel is om de waterkwaliteit en stroming van de beek te verbeteren.

Belangstellenden kunnen op woensdag 9 december tussen vier en zeven uur ’s avonds binnenlopen bij restaurant De Keizer aan de Postelseweg 88 in Eersel. Aanmelden is niet nodig. Tijdens de bijeenkomst kunnen bezoekers met het projectteam in gesprek gaan over de plannen.

Onderzoek naar maatregelen

De komende tijd verkennen het waterschap en de gemeente welke maatregelen nodig zijn voor de water- en natuuropgaven in het gebied. Ze kijken bijvoorbeeld naar het flauwer maken van de oevers, het laten slingeren van de beek en het ophogen van de waterbodem. Reacties en ideeën uit de omgeving worden meegenomen in de verkenning.

Planning tot uitvoering

Na de verkenningsfase worden in 2027 ontwerpschetsen gemaakt. Deze worden stap voor stap uitgewerkt tot een definitief plan. De uitvoering van de maatregelen staat gepland voor 2028.

Samenwerking en financiering

De herinrichting is een samenwerking tussen Waterschap De Dommel en de gemeente Eersel. Ook grondeigenaren, inwoners en andere betrokkenen kunnen meedenken over het ontwerp. De provincie Noord-Brabant levert een financiële bijdrage aan het project.