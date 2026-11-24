In Eersel hebben 163 leerlingen op Boomfeestdag bomen geplant. Dit gebeurde op twee locaties: De Buikheide in Vessem en de Postelseweg.

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Woensdag 18 november was het Boomfeestdag, een landelijke dag waarop kinderen kennismaken met de natuur door zelf bomen te planten. In de gemeente Eersel deden 163 leerlingen mee aan deze groene activiteit.

De leerlingen werkten op twee plekken in Eersel. Bij De Buikheide in Vessem plantten 46 leerlingen van de Lambertusschool bomen. Aan de Postelseweg waren 117 leerlingen van vier basisscholen actief: Basisschool Wereldwijs, 't Busseltje, Sint Jan en De Groote Aard.

Wethouder en Staatsbosbeheer

De activiteit werd ondersteund door wethouder Eric Oosterbosch en Staatsbosbeheer. Samen met de kinderen droegen zij bij aan een groenere toekomst voor de gemeente. Door bomen te planten, leren de kinderen over het belang van natuur en duurzaamheid.

De geplante bomen zullen de komende jaren groeien en bijdragen aan een gezonde leefomgeving. De Boomfeestdag is een jaarlijks terugkerend evenement dat kinderen bewust maakt van de waarde van bomen en natuur.