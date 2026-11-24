In GGzE-instelling De Grote Beek in Eindhoven is dinsdagochtend iemand neergestoken. Een man is opgepakt. De politie schaalde flink op vanwege de steekpartij in de instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met het neergestoken slachtoffer gaat en of het gaat om een medewerker of patiënt, kan de politie niet zeggen. Ook over de verdachte zijn nog geen details bekend.

Opgeschaald

De steekpartij werd om half negen dinsdagochtend gemeld. Een en ander gebeurde in een gebouw van de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB). Daar wordt speciale zorg geboden aan patiënten met ernstige gedragsproblematiek.

Er kwamen veel agenten op de melding af. De politie kwam met onder meer een team van onderhandelaars en hondenbegeleiders naar de instelling toe. Een uur na de melding werd de verdachte opgepakt. Hij is in handboeien afgevoerd.

De recherche doet dinsdagochtend onderzoek op de GGzE-locatie aan de Dr. Poletlaan.