In GGzE-instelling De Grote Beek in Eindhoven is dinsdagochtend een 43-jarige man neergestoken. Een 26-jarige man is opgepakt. De politie schaalde flink op vanwege de steekpartij in de instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

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Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar raakte niet ernstig gewond. "De verdachte zit vast en wordt gehoord", meldt de politie.

De steekpartij werd om half negen dinsdagochtend gemeld. Een en ander gebeurde in een gebouw van de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB). Daar wordt speciale zorg geboden aan patiënten met ernstige gedragsproblematiek.

Handboeien

Er kwamen veel agenten op de melding af. De politie kwam met onder meer een team van onderhandelaars en hondenbegeleiders naar de instelling toe.

"Agenten ontfermden zich allereerst over de verwondingen van het slachtoffer. Vervolgens werd de verdachte gecontroleerd aangehouden op dezelfde locatie", schrijft de politie. De man is in handboeien afgevoerd.

De recherche doet dinsdagochtend onderzoek op de GGzE-locatie aan de Dr. Poletlaan. "Wat de aanleiding van het steekincident was, is nog onbekend", besluit de politie in een verklaring.