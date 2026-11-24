Twee fatbikedieven zijn maandagnacht aangehouden in de binnenstad van Den Bosch. Agenten zagen het duo op een fatbike door de Visstraat rijden, terwijl zij nog een andere fatbike bij zich hadden.

Agenten vonden dit een gek gezicht en wilden de twee controleren. Die gingen er daarop vandoor. Na een achtervolging door de binnenstad lukte het de agenten de twee te stoppen.

De fatbike die de twee bij zich hadden, was een fatbike van het merk Ouxi, type C80 Pro. Deze fatbike was nog afgesloten met een kettingslot. De politie gaat ervan uit dat de fatbike gestolen is en zoekt de eigenaar van de fatbike.