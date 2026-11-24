In Sterksel heeft Sinterklaas zondagmiddag zijn intocht gemaakt. De goedheiligman arriveerde in een cabriolet op het kerkplein, waar kinderen hem vol verwachting stonden op te wachten.

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De intocht begon om twee uur ’s middags op het kerkplein van Sterksel. Het was vooraf niet duidelijk hoe de Sint zou aankomen, wat zorgde voor extra spanning bij de kinderen. Uiteindelijk verschenen de Pieten op tandems en steppen, gevolgd door Sinterklaas in een cabriolet.

Vanwege de koude temperaturen had Sinterklaas zijn traditionele boot ingeruild voor een auto. Na een kort welkom door de kinderen trok de stoet, begeleid door Muziekvereniging de Heerlijkheid, richting dorpshuis Valentijn.

Feestelijke afsluiting

In het dorpshuis werd de Sint welkom geheten door wethouder Van Groenewoud. Het feest ging daarna van start met acrobatiek, dans en een quiz. Aan het einde van de middag kregen alle kinderen een snoepzak mee.