Het Grondstoffencentrum in Loon op Zand heeft in december tijdelijk extra openingstijden. In de laatste twee weken van de maand kun je ook op dinsdag- en woensdagochtend terecht.

Gevonden voor jou

Om de feestdagen te compenseren, is het Grondstoffencentrum op vier ochtenden extra open. Dit geldt voor dinsdag 22 en woensdag 23 december, en dinsdag 29 en woensdag 30 december. Op deze dagen kun je van negen uur tot twaalf uur afval brengen.

Naast de extra uren blijven de reguliere openingstijden van één uur tot vier uur ’s middags van kracht. Op donderdag 31 december is het centrum zoals gebruikelijk gesloten.

Proef met ruimere openingstijden

De extra openstelling is een proef. Na afloop wordt geëvalueerd of de aangepaste tijden leiden tot meer bezoekers. Het centrum wil hiermee inwoners meer mogelijkheden bieden om afval te brengen rond de feestdagen.