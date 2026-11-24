Een auto is dinsdagochtend van de weg geraakt op de A50 bij knooppunt Paalgraven bij Oss. De wagen belandde in de berm en kwam in het gras van een talud tot stilstand.

Het ongeluk gebeurde rond tien over half tien ’s ochtends in de richting van Nijmegen. Meerdere hulpdiensten kwamen op het ongeval af, maar het is nog onduidelijk of er iemand gewond is geraakt.

Tijdens het bergen van de wagen was een deel van de A50 richting Nijmegen kort dicht.