De gemeente Land van Cuijk heeft besloten het Kerkplein en een deel van de Dorpsstraat in Beugen af te sluiten op 7 februari 2027 van acht uur 's ochtends tot negen uur 's avonds vanwege het evenement Knakworstrennen. Ook geldt er een tijdelijk parkeerverbod op het Kerkplein van 5 februari 2027 twaalf uur 's middags tot 8 februari 2027 vier uur 's middags.

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Verkeersmaatregelen tijdens Knakworstrennen in Beugen op 7 februari De gemeente Land van Cuijk heeft besloten het Kerkplein en een deel van de Dorpsstraat in Beugen af te sluiten op 7 februari 2027 van acht uur 's ochtends tot negen uur 's avonds vanwege het evenement Knakworstrennen. Ook geldt er een tijdelijk parkeerverbod op het Kerkplein van 5 februari 2027 twaalf uur 's middags tot 8 februari 2027 vier uur 's middags.