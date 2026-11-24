In Steenbergen zitten sinds kwart voor twaalf vanochtend minder dan 1000 adressen zonder stroom. De stroomstoring is veroorzaakt door graafschade en duurt naar verwachting tot vier uur vanmiddag.

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Door graafwerkzaamheden is een stroomkabel beschadigd geraakt in Steenbergen, waardoor minder dan 1000 adressen zonder elektriciteit zitten. De storing begon om kwart voor twaalf en treft een deel van postcodegebied 4651.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van de stroomkabels, verwacht de storing rond vier uur vanmiddag opgelost te hebben.