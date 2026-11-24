De A58 wordt begin december meerdere nachten afgesloten voor onderhoud. Dit zorgt voor omleidingen en extra reistijd tussen Tilburg en Breda.

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Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de A58. De snelweg gaat daarom in de nachten van dinsdag 1 op woensdag 2 december en woensdag 2 op donderdag 3 december dicht tussen oprit Tilburg-Reeshof en knooppunt De Baars. Dit geldt voor verkeer richting Eindhoven en duurt van negen uur 's avonds tot vijf uur 's ochtends.

In de nacht van donderdag 3 op vrijdag 4 december is de A58 afgesloten richting Breda. Het stuk tussen oprit Tilburg-Reeshof en knooppunt Sint-Annabosch is dan niet toegankelijk. Ook deze afsluiting duurt van negen uur 's avonds tot vijf uur 's ochtends.

Omleidingen via provinciale wegen

Verkeer wordt omgeleid via gele borden langs de weg. Automobilisten van Breda naar Eindhoven rijden via de N260 en N282. Verkeer vanuit Eindhoven naar Breda volgt een route via de N260 en N261.

De werkzaamheden bestaan uit asfaltonderhoud en moeten de levensduur van de weg verlengen. Rijkswaterstaat kiest bewust voor nachtelijke afsluitingen om de overlast voor het verkeer te beperken.