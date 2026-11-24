Het vernieuwde Kempenmuseum & Bezoekerscentrum opent op zaterdag 12 en zondag 13 december. Het museum in Eersel viert de opening na een grote verbouwing met een weekend vol activiteiten, muziek en ontmoetingen.

Gevonden voor jou

Het Kempenmuseum heeft een grote verbouwing ondergaan en is klaar om bezoekers op een nieuwe manier kennis te laten maken met de geschiedenis van de Kempen. Tijdens het openingsweekend staan ontdekken, ontmoeten en activiteiten centraal. Het museum wil de verhalen, tradities en gebruiken van de streek doorgeven aan volgende generaties.

Op zaterdag 12 december begint de feestelijke Kempenstoet om twaalf uur bij het museum. De stoet loopt door Eersel en komt rond één uur weer aan bij het Kempenmuseum. Bezoekers die meelopen, de stoet uitzwaaien of verwelkomen, krijgen een entree-sticker waarmee het museum gratis te bezoeken is. Voor kinderen zijn er activiteiten zoals een kleurwedstrijd en het klompenkabouterpad.

Zondag met livemuziek

Zondag 13 december staat in het teken van muziek en ontmoeting. Van één uur tot vijf uur ’s middags is er gratis livemuziek van Em&Em en JWROY. De optredens vinden plaats in de monumentale boerenschuur bij het museum. Bezoekers kunnen genieten van de muziek onder het genot van een kop koffie.

Het vernieuwde Kempenmuseum wil het verleden van de streek verbinden met het heden en de toekomst. Het museum is een plek waar de identiteit en leefbaarheid van de Kempen centraal staan. Het openingsweekend biedt een kans om deze nieuwe aanpak zelf te ervaren.