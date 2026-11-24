Harry Leijdekkers, de broer van 'Bolle Jos' Leijdekkers uit Breda, komt in afwachting van zijn witwaszaak op vrije voeten. De rechtbank in Rotterdam ging dinsdag akkoord met het verzoek tot vrijlating dat zijn advocaat deed tijdens een tweede inleidende zitting.

Ron Vorstermans Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Volgens advocaat Guy Weski waren er voldoende redenen om de voorlopige hechtenis van Harry Leijdekkers op te heffen. Volgens Weski zit zijn cliënt, die verdacht wordt van het witwassen van onder meer 15 miljoen euro, vermoedelijk al langer vast dan de periode die hij als celstraf opgelegd kan of zal krijgen. Ook is er volgens Weski geen vluchtgevaar en geen kans op recidive. 'Onder een vergrootglas'

De rechtbank oordeelde dat er nog wel zowel herhalings- als vluchtgevaar is, maar achtte de kans daarop niet groot genoeg. Leijdekkers moet zijn paspoort inleveren. "U ligt onder een vergrootglas", zei de rechter. "Dat is wel duidelijk", antwoordde Leijdekkers daarop.

Het Openbaar Ministerie wilde niet dat de voorlopige hechtenis werd geschorst vanwege het recidiverisico. Leijdekkers zelf noemde het vermeende herhalingsgevaar "belachelijk". "Ik heb al jaren geen contact gehad met mijn broer", zei hij tegen de rechters. Volgens Leijdekkers is zijn broer de reden dat hij in "deze situatie" is beland. Wanneer de zaak verdergaat, is onduidelijk. Van de rechtbank moet er verder onderzoek worden gedaan naar het horen van mensen met wie Leijdekkers contact zou hebben gehad via de versleutelde berichtendienst Sky ECC, onder wie zijn broer Jos. Weski had dat geëist. Vraagtekens

De rechtbank zette wel al meteen vraagtekens bij de haalbaarheid van het horen van die getuigen. "Ik noem het land Sierra Leone maar even", aldus de rechter over het land waar broer Jos zich volgens het OM zou bevinden. Leijdekkers is in Turkije aangehouden en werd in juni aan Nederland uitgeleverd. Volgens zijn advocaat zit hij bij elkaar al bijna 2 jaar vast. Alle verhalen over Bolle Jos lees je in ons dossier.