Een kop thee, met een dekentje op de bank en de verwarming aan. Het is bibberen deze dagen en dus maken veel mensen het binnen gezellig warm. Maar voor Metha Visser (57) uit Veldhoven betekent de thermostaat omhoog vooral stress. Ze doucht niet warm en zet de verwarming zoveel mogelijk uit, uit angst voor een energierekening die ze niet kan betalen. Ruim een half miljoen huishoudens in Nederland leeft in energiearmoede.

Loïs Verkooijen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Twintig jaar geleden werd Metha ziek. Ze wordt afgekeurd en is sindsdien afhankelijk van een bijstandsuitkering. "Ik raakte in armoede", vertelt ze openhartig. Ze vindt een weg, pakt haar leven weer op, maar met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne komt ze opnieuw in de problemen. "De energiecrisis was een onverwachte klap. Er kwam opeens een hoge energierekening. Met mijn al krappe budget kon ik die niet betalen." Metha heeft een vorm van reuma en artrose en is gebaat bij een warm huis. "Maar ik zet mijn verwarming zoveel mogelijk uit en als dat niet te doen is op 17graden. Hoger durf ik écht niet", vertelt Metha. "Ik ben als de dood dat ik moet bijbetalen, ik heb geen financiële buffer." Het zorgt voor zóveel stress dat ze de verwarming liever uitlaat.

Half miljoen huishoudens

In Brabant hebben naar schatting 133.000 huishoudens maandelijks moeite om de energierekening te betalen. Landelijk gaat het om meer dan een half miljoen huishoudens.

Er is sprake van energiearmoede als mensen een laag inkomen hebben én een energierekening hebben die hoger is dan past bij hun huishouden, bijvoorbeeld door slechte isolatie van hun woning.

Onzichtbare energie-armoede

Volgens Laurie Bolling van het Armoedefonds is er ook een groep die niet zichtbaar is. Sommigen proberen de kosten juist zo laag mogelijk te houden. "Ze eten minder vaak warm om gas te besparen, houden de verwarming uit en douchen koud. Op papier vallen de kosten dan mee, terwijl ze in de kou zitten." Landelijk leven naar schatting nog eens 120.000 huishoudens in deze verbórgen energiearmoede. Juist deze mensen komen vaak niet in aanmerking voor hulp van de overheid, zoals het Noodfonds Energie. Hier heb je recht op als je weinig verdient én een hoge energierekening hebt. Maar omdat mensen nauwelijks energie verbruiken, vallen ze buiten de voorwaarden voor hulp. "Eigenlijk moet je veel stoken wil je recht hebben op het energiefonds en dan nog hopen dat je erdoor komt, als dat niet zo is, dan heb je nóg grotere problemen", zegt Metha.

Tijdelijk Noodfonds Energie? Het Tijdelijk Noodfonds Energie werd opgericht tijdens de energiecrisis die ontstond na de Russische inval in Oekraïne. In 2023, 2024 en 2025 konden huishoudens een aanvraag indienen voor financiële steun om hun energierekening te betalen. Maar het budget was beperkt: op=op. In 2025 kwamen er zo'n 210.000 aanvragen binnen, maar slechts 120.000 huishoudens kregen uiteindelijk hulp. "Mensen die het echt nodig hadden, grepen mis. Dat is te veel onzekerheid voor deze groep. Bovendien vergoedt het fonds niet alle energiekosten", zegt Laurie Bolling van het Armoedefonds. In 2026 was er geen Noodfonds Energie. Niet meer achter het net vissen In 2027 komt er opnieuw financiële steun voor huishoudens die hun energierekening moeilijk kunnen betalen. De overheid stelt hiervoor 193 miljoen euro beschikbaar. Dat is bedoeld om naar verwachting alle 500.000 huishoudens in energiearmoede te helpen.

Angst voor de overheid

In 2027 biedt het ministerie weer hulp aan via het Noodfonds Energie. Metha vindt het goed dat de overheid probeert te helpen, maar weet uit ervaring dat dit niet altijd toereikend is. "Ik heb eerder geprobeerd me aan te melden, maar na uren achter de laptop viste ik alsnog achter het net", zegt ze. "Zelfs als de overheid nu iedereen kan helpen, vergoeden ze maar een heel klein deel van de rekening", zegt ze. In plaats van stoken en rekenen op hulp, kruipt Metha 's avonds met een dikke deken en kruik op de bank. "Ik heb halverwege mijn woning een gordijn opgehangen zodat de warmte in de zithoek blijft. Het is van de zotte dat het nodig is, maar ik vind het wel creatief van mezelf."