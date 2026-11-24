Edward Linskens was 19 jaar toen hij in 1988 in de halve finales van de Europa League toesloeg. Met een rollertje voor de eeuwigheid zette hij Real Madrid-doelman Francisco Buyo schaak in Bernabéu. Dinsdag is Linskens, nu 58 jaar, op uitnodiging van PSV terug in Madrid.

NOS Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Want dinsdagavond speelt PSV het vijfde Champions League-duel van dit seizoen, en wel in het vernieuwde Bernabéu-stadion. "Voor het eerst terug in Madrid", zegt Linskens tegen de NOS. "Als voetballer denk je er niet over na, maar nu pas besef ik wat het heeft betekend voor de club en wat het voor mij heeft betekend. Het was mijn hoogtepunt. Die herinnering is onbetaalbaar."

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Terug naar 1988. Twee weken na de 1-1 in Madrid plaatste Guus Hiddinks PSV zich met een 0-0 gelijkspel tegen Leo Beenhakkers Real voor de finale. Het uitdoelpunt van PSV, de legendarische goal van Linskens, bleek goud waard. PSV won de finale van Benfica en de goedbetaalde profs als aanvoerder Eric Gerets, Ronald Koeman en Wim Kieft kregen er een flinke premie voor uitbetaald. Maar Linskens niet.

"Ik werk 's nachts en dat bevalt me super."