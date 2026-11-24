Vijf politieke fracties stellen maandag 30 november vragen aan het college over verkeersveiligheid in Sterksel. Het gaat om het verkeersbesluit voor het Jagerspad, beschadigingen aan het wegdek van de Beukenlaan en de mogelijke onveiligheid van bomen langs deze weg.

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Tijdens het rondetafelgesprek van maandag 30 november worden verschillende onderwerpen besproken die de verkeersveiligheid in Sterksel raken. Twee fracties richten zich specifiek op het Jagerspad en de Beukenlaan.

Verkeersbesluit Jagerspad

Algemeen belang Heeze-Leende (AbHL) vraagt uitleg over het verkeersbesluit voor het Jagerspad. Dit besluit, gepubliceerd op 2 november, introduceert een verbod voor vracht- en landbouwverkeer en eenrichtingsverkeer, met uitzondering voor fietsers.

De fractie wil weten wie het besluit heeft genomen, waarop het is gebaseerd en hoe het tot stand is gekomen. Ook wordt gevraagd naar de betrokkenheid van aanwonenden, belanghebbenden en de dorpsraad van Sterksel. Verder vraagt AbHL of alternatieve oplossingen, zoals toegang beperken tot aanwonenden, zijn overwogen.

AbHL pleit daarnaast voor betere bewegwijzering naar basisschool De Talententoren aan de Beukenlaan.

Beschadigd wegdek en bomen

Partij Voor Oud en Jong (PVOJ) maakt zich zorgen over de staat van de Beukenlaan richting Leende. Bij de spoorwegovergang zijn gaten en beschadigingen in het wegdek zichtbaar, mogelijk veroorzaakt door zwaar verkeer en landbouwverkeer.

Daarnaast vermoedt de fractie dat verschillende beuken langs de Beukenlaan ziek of afgestorven zijn. Dit kan gevaar opleveren bij storm of harde wind, bijvoorbeeld door afbrekende takken of omvallende bomen.

PVOJ vraagt het college om inspectie van de bomen en herstel van het wegdek. Ook wil de partij weten welke maatregelen nodig zijn om verdere schade aan de weg te voorkomen en op welke termijn deze uitgevoerd kunnen worden.

De vragen worden maandag 30 november tijdens het vragenhalfuurtje aan het college voorgelegd.