In Eindhoven zitten minder dan 100 adressen zonder stroom door een beschadigde kabel. De storing begon vandaag rond twaalf uur ’s middags en duurt naar verwachting tot vier uur vanmiddag.

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De stroomstoring in Eindhoven is veroorzaakt door graafschade. Bij werkzaamheden in de grond is een kabel geraakt, waardoor een deel van postcodegebied 5654 zonder elektriciteit zit.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, is bezig met herstelwerkzaamheden. Naar verwachting is de storing tegen vier uur vanmiddag opgelost.