De Zusters van Liefde gaan hun moederhuis delen met de stad. De deuren gaan open van het gigantische klooster midden in het centrum van Tilburg. Het wordt een plek voor mensen die het moeilijk hebben. “Wij gaan overlijden, maar ons gedachtengoed blijft zo bestaan”, zegt zuster Mariëtte Kinker.

De Zusters van Liefde aan de Oude Dijk zijn nog met z'n 46-en. "Het is geen geheim dat we allemaal op leeftijd zijn", zegt hun overste, zuster Mariëtte. Samen hebben ze een architect en een maatschappelijk vastgoedbedrijf in de arm genomen. "Zo laten we iets achter”, legt ze uit. “Ik hoop vooral dat er nog zusters zijn om het mee te maken.”

In een van de zalen in het moederhuis komt maandagmiddag een klein gezelschap samen om de eerste plannen uit de doeken te doen. “We hebben samen een visie gecreëerd”, legt architect en oud-Rijksbouwmeester Floris Alkemade uit. “Die is gebaseerd op de zeven werken van barmhartigheid waar de zusters naar leven.” Dat zijn bijvoorbeeld eten geven aan hongerigen of het bezoeken en verzorgen van zieken.

Die zeven ‘werken’ worden zeven ruimtes die plek bieden aan maatschappelijke initiatieven, met allemaal een eigen voordeur. “We hebben al gesprekken met twee partijen”, onthult de architect. “Met GroeiTuin013 kijken we of zij de kloostertuin kunnen beheren. Dat zijn mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die zo toch een nuttige invulling geven aan hun dag.”

Ook het tweede project is bijzonder. Het gaat om jongerenhospice Xenia, een organisatie die al een tijd op zoek is naar een geschikte locatie in Tilburg. “Het idee erachter is dat zieke jongeren hun laatste periode kunnen doorbrengen midden in de reuring van de stad”, vertelt voorzitter Jacqueline Bouts. “Ze kunnen zich dan terugtrekken en ziek zijn, maar ook naar het theater, het café of de bioscoop als ze dat willen.”

Voor de resterende vijf plekken wordt nog naar invulling gezocht. “Dit is een uitnodiging aan maatschappelijke initiatieven uit de stad. Maak een goed plan en we gaan kijken of het past in de nieuwe invulling van het moederhuis”, concludeert Alkemade.

De zusters hebben zelf ook ideeën aangedragen. “Een van de zusters dacht aan een ontbijtzaal voor kinderen die zonder ontbijt naar school gaan”, vertelt zuster Mariëtte. “Hopelijk kunnen ze daar wat mee.”