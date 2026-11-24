Voor Jurian Rosendahl uit Volkel is het een bijzonder jaar. Hij gaat door met de kerstboomkwekerij van zijn schoonvader, die begin dit jaar overleed. Daarmee houdt hij een familietraditie in leven die zo'n dertig jaar geleden begon. En hoewel het nog geen december is, weten de eerste kerstliefhebbers hem al maanden te vinden.

De schoonvader van Jurian begon zo'n dertig jaar geleden met het kweken van kerstbomen. Toen hij door een spierziekte en Parkinson niet meer verder kon, nam Jurian de kwekerij over. Afgelopen januari overleed zijn schoonvader.

Het maakt deze kerstperiode extra bijzonder. "Het is een spannend jaar zonder hem", vertelt Jurian. Tegelijkertijd is hij blij dat het werk van zijn schoonvader wordt voortgezet. "Het is mooi dat het doorgaat."

En het werk zelf bevalt hem goed. "Het is hartstikke leuk om te doen. Er hangt een leuke sfeer en mensen die een kerstboom komen uitzoeken, zijn altijd vrolijk."