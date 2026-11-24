De stroomstoring in Steensel is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten dinsdagmiddag zonder stroom door graafschade. De storing begon om kwart over één en was binnen een uur hersteld.

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Bij graafwerkzaamheden in Steensel, een dorp in de gemeente Eersel, is dinsdagmiddag een stroomkabel beschadigd geraakt. Dit zorgde voor een stroomstoring die minder dan 25 adressen trof in een deel van postcodegebied 5524.

De storing begon om kwart over één en de netbeheerder had deze al om half drie opgelost. Volgens eerdere verwachtingen zou het herstel tot half vijf kunnen duren, maar dat was gelukkig niet nodig.