"Wat ben ik eigenlijk aan het doen?" Dat vroeg Thijs van Poppel uit Hilvarenbeek zichzelf in 2019 steeds vaker af. Hij zegde zijn baan op, vertrok naar Australië en belandde uiteindelijk in de Kimberley, een van de meest afgelegen gebieden ter wereld. Daar beleefde hij de mooiste jaren van zijn leven en die herinnering zette hij op zijn onderarm.

Temmie van Uden Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Het begon allemaal in 2019", vertelt Thijs. "Ik had gestudeerd, had een baan en volgde het traditionele pad waarvan iedereen verwacht dat je het volgt. Maar ik merkte dat ik er niet gelukkig van werd. Ik dacht steeds vaker: wat ben ik eigenlijk aan het doen?" Een bezoek aan een vriend in Zuid-Afrika veranderde alles. Die reis werd een eyeopener. "Ik kwam erachter dat er veel meer is dan Hilvarenbeek, Europa en één keer per jaar op vakantie. Australië zat al langer in mijn hoofd. Uiteindelijk heb ik mijn baan opgezegd en ben ik naar de andere kant van de wereld gegaan." Het plan was om zes maanden te blijven, maar dat werden er veel meer. "Ik ben eerst gaan werken op cattle stations, grote boerderijen, midden in de Australische outback. Daar lijkt de tijd tweehonderd jaar stil te hebben gestaan. Temperaturen van vijftig graden, geen wetten en regels, doen wat je wil. Dat was voor mij het echte Australië. Ontzettend gaaf." Door de jaren heen woonde en werkte hij op verschillende plekken in Australië en Nieuw-Zeeland. De meest bijzondere periode beleefde hij in de Kimberley, in het noordwesten van Australië. "Dat is een van de meest afgelegen gebieden van Australië, of misschien zelfs ter wereld. Dat vind ik mooi. De veranderingen in de wereld gaan vandaag de dag zó snel. In Australië ben je helemaal weg van drukbevolkte gebieden. Echt genieten."

Thijs in Australië (Privéfoto).

In de Kimberley woonde hij twee jaar naast een Aboriginal-gemeenschap, waardoor hij hun cultuur beter leerde kennen. "Veel mensen hebben een bepaald beeld van deze inheemse bevolking, maar de geschiedenis en cultuur erachter zijn ontzettend bijzonder. Ik heb twee jaar tussen die mensen gewoond en daardoor veel geleerd." Hun kijk op de wereld, hun spiritualiteit en de verhalen die van generatie op generatie worden doorgegeven, hebben zijn blik veranderd. "Het liet me zien dat er vaak meerdere kanten aan een verhaal zitten." Aan die jaren bewaart hij niet alleen herinneringen, maar ook een blijvend aandenken op zijn onderarm. "Ik wilde iets dat me altijd zou herinneren aan die periode van mijn leven." De tattoo werd ontworpen door een kunstenaar op Gran Canaria en niet gezet in Australië of Nederland, maar in Vietnam. Het ontwerp is helemaal geïnspireerd op de Aboriginal-kunststijl, met de bekende stippenpatronen en symbolen waarmee van oudsher verhalen en boodschappen worden overgebracht.

"Als ik naar de tattoo op mijn arm kijk, denk ik terug aan de mooiste periode van mijn leven."

In de tattoo zitten allerlei verwijzingen naar de Kimberley verwerkt. Midden in het ontwerp staat een baobabboom, een boomsoort die kenmerkend is voor de regio. Ook de beroemde Bungle Bungle-heuvels zijn erin terug te vinden, een bijzonder natuurverschijnsel dat je nergens anders ter wereld ziet. "Alles in die tattoo verwijst naar die plek. Het zijn allemaal dingen die alleen daar te vinden zijn en die voor mij een bijzondere betekenis hebben." Zijn Australische avontuur kent overigens ook een paar wilde verhalen. Zo werd hij gebeten door een krokodil. "Gelukkig liep het goed af", zegt hij nu lachend. "Ik hield er alleen wat tandafdrukken in mijn enkel aan over." Nu runt hij zijn eigen bedrijf in camperverhuur en reisadvies voor Australië en Nieuw-Zeeland. Dankzij dat werk verdeelt hij zijn tijd zoveel mogelijk tussen Nederland en de andere kant van de wereld. "Australië heeft me geleerd dat niet alles is zoals het op het eerste gezicht lijkt. Dat geldt voor mensen, culturen en het leven zelf. Als ik naar de tattoo op mijn arm kijk, denk ik terug aan de mooiste periode van mijn leven. Aan de mensen die ik heb ontmoet, de cultuur waarvan ik deel mocht uitmaken en de lessen die ik daar heb geleerd. Dat wil ik nooit vergeten en dankzij de tattoo doe ik dat dus ook niet." Hier lees je alle verhalen van de rubriek Mijn tattoo en zijn verhaal.

Thijs' tattoo (Privéfoto).