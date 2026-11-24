Een strodekker is dinsdagmiddag in brand gevlogen aan het Straatsven in Zeeland. Van het landbouwvoertuig bleef vrijwel niets meer over na de brand.

De machine wordt in de bloembollenteelt gebruikt om een laag stro over de bollen te verspreiden. Zo worden de bloembollen tegen de kou beschermd. Meerdere brandweerkorpsen, onder meer uit Zeeland, Uden en Heesch, kwamen op de brand af.

Een wagen van het korps uit Zeeland kwam vast te zitten in het weiland. De brandweer van Uden werd daarom opgeroepen om te assisteren bij het blussen van de brand, maar dat was uiteindelijk niet nodig.

Met extra lange slangen werd een waterleiding aangelegd om de brand vanaf een andere positie te kunnen blussen.

Van de tractor bleef niets meer over, zoals te zien op deze foto's: