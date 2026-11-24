Het licht van tuinbouwkassen lijkt soms feller door weersomstandigheden zoals mist, lage bewolking of vochtige lucht. Dit betekent niet automatisch dat bedrijven zich niet aan de regels houden.

Gevonden voor jou

Inwoners zien regelmatig een opvallende lichtgloed boven tuinbouwkassen, vooral bij bewolkt of mistig weer. Dit komt doordat licht wordt teruggekaatst door de onderkant van wolken of extra verspreid wordt in de lucht. Hierdoor kan het lijken alsof een kas meer licht uitstraalt dan normaal, terwijl de lichtuitstoot in werkelijkheid niet is veranderd.

Tuinbouwbedrijven gebruiken vaak assimilatieverlichting om gewassen extra licht te geven, vooral in de donkere maanden. Deze verlichting zorgt ervoor dat planten blijven groeien, ondanks een tekort aan daglicht. Om overlast te beperken, gelden er landelijke regels. Zo moeten kassen worden afgeschermd met speciale doeken en mogen lampen niet rechtstreeks zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Weer beïnvloedt zichtbaarheid

Bij lage bewolking of vochtig weer kan het licht boven een kas veel sterker lijken. De weerspiegeling van het licht kan zelfs op tientallen kilometers afstand zichtbaar zijn. Dit betekent echter niet dat een bedrijf de regels overtreedt. De zichtbare hoeveelheid licht hangt sterk af van de weersomstandigheden.

Als je denkt dat een kas zich niet aan de regels houdt, kun je dit melden bij de gemeente of omgevingsdienst. Meldingen zijn bijvoorbeeld zinvol als lampen rechtstreeks zichtbaar zijn of als schermdoeken niet goed gesloten zijn terwijl de verlichting brandt.

Controle op naleving

Gemeenten en omgevingsdiensten controleren of bedrijven zich aan de regels houden. Dit kan ook 's avonds of 's nachts gebeuren. Tijdens controles wordt gekeken naar de werking van scherminstallaties, de instellingen van de verlichting en de zichtbaarheid van lampen vanaf buiten de kas.

Wie vragen heeft of overlast ervaart, kan contact opnemen met de gemeente of omgevingsdienst. Zij beoordelen meldingen op basis van de situatie en de geldende regelgeving.