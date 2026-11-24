In en rond de Iepenlaan in Halsteren is een waterstoring door een lekkage. Sinds gisterenmiddag kan er sprake zijn van lage waterdruk of zelfs geen water. Ook zijn er verkeersproblemen door de werkzaamheden. Het waterbedrijf Evides werkt aan een oplossing.

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De storing begon gisterenmiddag rond kwart voor vier. Volgens het waterbedrijf wordt er hard gewerkt om de lekkage te verhelpen. Er is nog geen nieuwe verwachte eindtijd bekend, omdat de storing langer duurt dan aanvankelijk werd ingeschat.

De storing veroorzaakt niet alleen problemen met de waterdruk, maar ook verkeershinder in de omgeving van de Iepenlaan. Het waterbedrijf Evides beheert het leidingnet in deze regio en probeert de situatie zo snel mogelijk op te lossen.