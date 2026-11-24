Rond het distributiecentrum van pakketbezorger UPS in Eindhoven staan tientallen beveiligers bij alle ingangen. Iedereen die het terrein aan de Achtseweg Noord in Eindhoven op wil, wordt gecontroleerd. Het zouden voorzorgsmaatregelen zijn die te maken hebben met stakingen van UPS in België.

Wilco Zonneveld Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het valt nogal op, op het doorgaans rustige industrieterrein in Eindhoven. Voor de verschillende ingangen van het distributiecentrum van UPS staan tientallen beveiligers. Er zijn bouwhekken neergezet en iedere bezoeker wordt door de beveiligers gecontroleerd. Omstanders vragen zich af wat er gaande is. Een auto die komt aanrijden, mag na een praatje met de beveiligers doorrijden.