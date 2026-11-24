Tientallen beveiligers bij distributiecentrum UPS, bezoekers gecontroleerd
Rond het distributiecentrum van pakketbezorger UPS in Eindhoven staan tientallen beveiligers bij alle ingangen. Iedereen die het terrein aan de Achtseweg Noord in Eindhoven op wil, wordt gecontroleerd. Het zouden voorzorgsmaatregelen zijn die te maken hebben met stakingen van UPS in België.
Het valt nogal op, op het doorgaans rustige industrieterrein in Eindhoven. Voor de verschillende ingangen van het distributiecentrum van UPS staan tientallen beveiligers. Er zijn bouwhekken neergezet en iedere bezoeker wordt door de beveiligers gecontroleerd.
Omstanders vragen zich af wat er gaande is. Een auto die komt aanrijden, mag na een praatje met de beveiligers doorrijden.
De beveiligers willen dinsdagochtend weinig kwijt over waarom ze massaal staan te controleren bij het bedrijf aan de Achtseweg Noord. Hun aanwezigheid zou verband houden met een grote staking in België, zegt een van hen. Hij wil verder niet met naam genoemd worden.
In België blokkeren vakbonden de distributiecentra van UPS in Lummen en Diegem. Volgens de Belgische nieuwssite VRT NWS liggen er 200.000 tot 300.000 pakketjes te wachten om afgehaald te worden. Elke dag dat de staking langer duurt, komen daar nog eens 50.000 bij.
Er wordt sinds vrijdag gestaakt omdat het moederbedrijf 525 van de 800 banen in België wil schrappen. Hans Elsen van vakbond ACV zegt tegen het Eindhovens Dagblad dat de UPS-directie vreest dat de acties worden uitgebreid naar Eindhoven, waar ook een distributiecentrum zit.
Omroep Brabant heeft maandagmiddag vragen gesteld aan UPS, maar geen antwoord gekregen.