In Zevenbergen is een waterstoring door een lekkage. Sinds half één vanmiddag kun je in en rond de S'Heerenwei last hebben van geen water, bruin water of een lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water werkt aan een oplossing.

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De lekkage in Zevenbergen zorgt ervoor dat sommige huishoudens in de buurt van de S'Heerenwei mogelijk helemaal geen water hebben, terwijl anderen bruin water of een lagere waterdruk ervaren. Brabant Water, het bedrijf dat het drinkwater levert en de leidingen beheert, is bezig om de storing te verhelpen.

Hoewel de eindtijd eerder werd geschat op twee uur vanmiddag, is het probleem nog niet opgelost. Wanneer dit wel het geval zal zijn, is nog niet bekend.