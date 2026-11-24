Madrid wordt overspoeld door PSV'ers. In elke straat zie je dinsdag mensen in het rood lopen. Zo ook Johnny, die samen met zijn zoons Yannick en Melvin simpel een vluchtje dacht te nemen naar Madrid. Onderweg kreeg hij een flinke tegenslag die aardig in de papieren liep. "Het moet niet nog duurder worden, want dan is het geld op."

David Kramer Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Dit maak je nooit meer mee, dus hier moesten we heen", vertelt Eindhovenaar Johnny onder het genot van een biertje in Madrid. Hij zou met zijn zoons direct vanuit Brussel naar de Spaanse hoofdstad vliegen, maar dat liep even anders. "Door stakingen werd de vlucht geannuleerd." Via Alicante kwam het gezin alsnog aan in Madrid, maar dat kostte wel 500 euro. "Mijn vrouw is thuisgebleven en gaat met mijn dochter naar Disneyland Parijs. Hopelijk gaat de terugvlucht wel goed, anders is het geld op", knipoogt de vader.

Kaarten in het thuisvak

Het is Johnny niet gelukt om kaartjes voor het uitvak te bemachtigen. Dus gaat hij proberen tussen de Spaanse fans te komen. "Maar ik spreek geen woord Spaans. Cerveza is het enige dat ik nodig heb vandaag." Zijn oplossing: een Real Madrid-sjaal om en geen PSV-shirt aan. Tot de wedstrijd is afgelopen natuurlijk. "Dan gaat het meteen weer aan." Overal in de stad trotseren PSV'ers de regen. "Bij een fietstocht vanmorgen zagen we in elke straat PSV-shirts. Echt overal waar ik kwam, zag ik PSV", vertelt een van de fans op het terras. Vader-dochter-uitje

In totaal zijn er 3875 kaarten voor het uitvak verkocht, maar er zijn veel meer supporters die vanuit de stad kijken of proberen tussen de Spaanse fans terecht te komen. Daar zitten ook Freddy en zijn dochter Fiore uit Bergen op Zoom. Zij is groot fan. "Ik heb dit uitje van mijn vader cadeau gekregen."

Fiore en Freddy tijdens hun vader-dochter-uitje in Madrid