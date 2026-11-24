De stroomstoring in Breda is opgelost. Een beschadigde kabel door graafwerkzaamheden zorgde ervoor dat vanmiddag minder dan 25 adressen in een deel van postcodegebied 4839 tijdelijk zonder stroom zaten.

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De storing begon om kwart over twee vanmiddag en was om half vijf opgelost. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen, verwachtte aanvankelijk dat het probleem pas rond half zeven zou worden verholpen.

De oorzaak van de storing was graafschade. Hierbij raakt een kabel beschadigd tijdens werkzaamheden in de grond. Dit had gevolgen voor een klein aantal adressen in Breda.