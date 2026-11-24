In Dongen wordt deze week voor het eerst gestrooid tegen gladheid. Door de vorst in de nacht kunnen stoepen, fietspaden en wegen gevaarlijk worden. De gemeente heeft vaste strooiroutes om de belangrijkste plekken eerst veilig te maken.

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De vorst heeft zijn intrede gedaan en dat betekent dat het glad kan worden op de wegen in Dongen. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, strooit de gemeente volgens vaste routes. Hierbij worden de belangrijkste toegangswegen, fietspaden, busroutes en wegen bij scholen eerst aangepakt.

Na deze prioriteiten komen woonstraten met een verbindende functie aan de beurt, evenals wegen op industrieterrein Tichelrijt en locaties bij openbare voorzieningen. Denk hierbij aan bejaardenhuizen, kerken, winkelcentra, het gemeentehuis en de brandweer. De strooiroutes worden elk jaar opnieuw geoptimaliseerd om zo snel mogelijk zoveel mogelijk straten veilig te maken.

Milieu-impact beperkt

Het gebruik van strooizout is noodzakelijk om gladheid te bestrijden, maar het kan schadelijk zijn voor de natuur. Het zout komt soms terecht in bermen, bodem en oppervlaktewater. Om dit te beperken, gebruikt de gemeente strooiers die nauwkeurig kunnen doseren. Daarnaast wordt de hoeveelheid zout afgestemd op de actuele weersomstandigheden.

De gemeente is ook overgestapt op natstrooien. Hierbij wordt het strooizout gemengd met water, waardoor het beter hecht en er minder zout in de bermen terechtkomt. Dit draagt bij aan een meer milieuvriendelijke aanpak van gladheidsbestrijding.