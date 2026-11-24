De herfst brengt in Vught kans op harde wind, waardoor PMD-zakken kunnen wegwaaien en als zwerfafval eindigen. De gemeente geeft tips om dit te voorkomen.

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De herfst is begonnen en dat betekent dat het vaker flink kan waaien. In Vught leidt dit soms tot weggewaaide PMD-zakken, die vervolgens in de natuur of op straat terechtkomen. Om dit te voorkomen, roept de gemeente inwoners op om zorgvuldig om te gaan met hun afvalzakken.

Een belangrijke tip is om de PMD-zak altijd goed dicht te knopen. Dit voorkomt dat het afval uit de zak waait. Daarnaast is het verstandig om de zak niet te vroeg aan de straat te zetten. Dit mag vanaf acht uur ’s avonds op de avond vóór de inzameldag of vóór half acht ’s ochtends op de inzameldag. Het beste is echter om de zak pas ’s ochtends buiten te zetten, vlak voordat deze wordt opgehaald.

Afval naar de milieustraat

Voor inwoners die hun afval eerder kwijt willen, biedt de milieustraat een oplossing. Hier kunnen PMD en papier gratis worden ingeleverd. Dit helpt niet alleen om zwerfafval te voorkomen, maar houdt ook de straten van Vught schoon.