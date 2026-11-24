De Oranje Vrouwen Onder 19 spelen hun EK-kwalificatiewedstrijden in het Jan Louwers Stadion in Eindhoven. Vanwege slechte veldcondities zijn de wedstrijden verplaatst van Escharen en Uden. Op zaterdag 28 november, dinsdag 1 december en vrijdag 4 december komen de jonge Oranjes in actie.

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Het Jan Louwers Stadion, de thuisbasis van FC Eindhoven, is de nieuwe locatie voor de eerste ronde van de EK-kwalificatie. De wedstrijden zouden oorspronkelijk in Escharen en Uden plaatsvinden, maar door overvloedige regenval zijn de veldcondities daar onvoldoende.

Oranje Vrouwen Onder 19 neemt het op tegen Noorwegen, Slovenië en Duitsland. Naast de wedstrijden van Nederland wordt ook het duel tussen Duitsland en Slovenië in Eindhoven gespeeld. Het volledige programma in het Jan Louwers Stadion is als volgt:

Wedstrijdprogramma

Zaterdag 28 november

14:00 uur | Noorwegen – Nederland

19:00 uur | Duitsland – Slovenië

Dinsdag 1 december

14:00 uur | Nederland – Slovenië

Vrijdag 4 december

17:00 uur | Nederland – Duitsland

De jonge Oranjes moeten bij de beste drie eindigen om zich te plaatsen voor de tweede kwalificatieronde. Het EK van 2027 wordt gehouden in Hongarije.

De toegang tot alle wedstrijden in Eindhoven is gratis. FC Eindhoven is gastheer voor deze internationale jeugdwedstrijden, een kans om de toekomstige Oranjesterren van dichtbij te zien spelen.