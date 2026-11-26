Haar zevenjarige zoon vertelt haar 's avonds hoe moeilijk hij het leven vindt. Zelf is ze gestopt met werken, in haar huwelijk hebben ze het zwaar en haar gezin leeft voortdurend onder hoogspanning. Karin Pepping van Hooijdonk uit Breda is wanhopig. Hugo is hoogbegaafd, maar krijgt volgens haar door gemeentelijke regels niet de specialistische hulp die hij nodig heeft. Ze overweegt zelfs de stad te verlaten. "Hier worden we niet geholpen. Hier zitten we helemaal vast."

Ronald Sträter Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Afgelopen weekend kwam Sinterklaas langs en lag er in het huis een spoor van pepernoten. Hugo pakte meteen bakjes om ze eerlijk te verdelen over hem en zijn broertjes Chris (5) en Ruben (3). Er bleven er twee over, voor papa en mama. Het lijkt iets onschuldigs, maar Hugo heeft volgens moeder Karin een extreem sterk rechtvaardigheidsgevoel. Als de verdeling niet klopt, wordt er geschreeuwd en met spullen gegooid. "Dan is het huis echt te klein." Normaal gesproken telt Karin snoepjes dan ook zorgvuldig uit.

"Zijn hoofdje ontploft eigenlijk letterlijk."

Sinds Hugo twee jaar oud is, zoekt Karin naar passende hulp. Bij een praktijk gespecialiseerd in hoogbegaafdheid vielen de puzzelstukjes eindelijk op hun plek en namen zijn angsten af. Maar in augustus vorig jaar stopte de hulp: de hulpverlenende praktijk had door verscherpte regelgeving geen contract meer met de gemeente Breda.

Sindsdien gaat het volgens Karin alleen maar slechter. Hugo gaat drie keer per week anderhalf uur naar school, onder begeleiding. Ook broertje Chris zit grotendeels thuis. Beide kinderen zijn nog te overprikkeld om officieel hoogbegaafdheid vast te stellen. "Hugo is echt een hele lieve jongen die het heel graag allemaal heel goed wil doen", vertelt Karin. Volgens zijn moeder is zijn brein tien stappen verder dan dat van een gemiddelde volwassene. "Hij legt razendsnel verbanden en hij ziet alle mogelijke scenario's voor zich." Dat zorgt voor veel angsten. Met zijn zeven jaar kan hij nog niet inschatten wat wel en niet gevaarlijk is.

Mariska en Karin hebben allebei hoogbegaafde kinderen (foto: Omroep Brabant).

Zo raakte hij op een nacht in paniek over wat er met zijn Lego zou gebeuren als het gezin zou verhuizen. Verhuisplannen waren er helemaal niet. "Zijn hoofdje ontploft eigenlijk letterlijk." Dan schreeuwt en huilt hij. 's Avonds praten moeder en zoon daarom vaak nog even. "Hij zegt dan dat hij het leven heel moeilijk vindt." Onlangs overlegden dertien mensen, onder wie hulpverleners en vertegenwoordigers van school en gemeente, over Hugo. De conclusie was volgens Karin dat hij specialistische hulp nodig heeft. Maar door nieuwe gemeentelijke eisen aan zorgaanbieders is die volgens haar niet toegankelijk.

"Als ik over de toekomst nadenk, ben ik echt wanhopig."

Dat breekt nu op. Karin rijdt van de ene hulpverlener naar de andere. Thuis vliegen de kinderen elkaar voortdurend in de haren. Ook haar huwelijk lijdt eronder. Op dinsdagochtend heeft ze normaal gesproken drie kwartier tot een uur voor zichzelf. Die besteedt ze aan het huishouden. Maar ook dan kan de school bellen. "Ik sta altijd aan", zegt Karin. Soms is ze zo uitgeput dat ze naar bed gaat zodra haar man thuiskomt. Zelf specialistische hulp betalen voor haar twee oudste zoons kost ruim 1000 euro per maand. Dat kunnen Karin en haar man niet opbrengen. Ze overweegt te verhuizen of desnoods met een camper rond te gaan trekken. "Ik hou van Breda ", besluit ze. "Maar als ik over de toekomst nadenk, dan ben ik echt wanhopig."