Maandag 30 november worden tijdens een rondetafelgesprek vragen gesteld over de veiligheid van bruggen en de aanpak van zwijnenoverlast in de gemeente Heeze-Leende.

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Tijdens het rondetafelgesprek zullen vijf politieke fracties hun zorgen en vragen voorleggen aan het college van burgemeester en wethouders. Hoewel de onderwerpen niet specifiek gericht zijn op de dorpen Leende en Leenderstrijp, hebben ze wel invloed op de gehele gemeente.

Veiligheid van bruggen

Algemeen belang Heeze-Leende (AbHL) vraagt om duidelijkheid over mogelijke veiligheidsproblemen bij bruggen en viaducten in Noord-Brabant. Het gaat om waterstofverbrossing, een proces dat staal brosser kan maken. De fractie wil weten welke gevolgen afsluitingen of verkeersbeperkingen bij viaducten over de A67 bij Geldrop kunnen hebben voor de bereikbaarheid van Heeze-Leende.

Daarnaast vraagt AbHL of er een noodplan klaarligt voor onverwachte afsluitingen van belangrijke verkeersverbindingen. De partij wil weten of er overleg is geweest met de gemeente Geldrop-Mierlo, Rijkswaterstaat en de Veiligheidsregio. Ook vraagt de fractie naar de technische staat van vijf gemeentelijke bruggen die tussen 2029 en 2032 vervangen moeten worden. Voor drie bruggen is eerder aanvullend technisch onderzoek aanbevolen, en AbHL wil weten of deze onderzoeken inmiddels zijn uitgevoerd.

Aanpak zwijnenoverlast

Het CDA vraagt opnieuw aandacht voor de overlast door wilde zwijnen. Inwoners en agrariërs blijven meldingen doen over schade en hinder. De fractie wil weten of de inspanningen van de gemeente richting de provincie en andere partijen voldoende zijn om tot een blijvende oplossing te komen.

Volgens het CDA ontbreken nog onderdelen van de eerder ingediende motie Tralies voor de Zwijnen. De partij pleit voor een gedetailleerd overzicht van risicolocaties en mogelijke maatregelen, zoals wildroosters. Ook wil het CDA inzicht in de kosten en financiële mogelijkheden, inclusief een mogelijke gemeentelijke bijdrage. Het uiteindelijke doel is een samenhangend plan waarmee de gemeenteraad keuzes kan maken over een structurele aanpak.

De vragen over bruggenveiligheid en zwijnenoverlast worden maandag 30 november tijdens het vragenhalfuurtje besproken.