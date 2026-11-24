De vrijlating van een witwasverdachte, Toos van der Valk op de set van haar Netflix-ontvoeringsserie en Belgische spoedzorg naar Brabantse ziekenhuizen. Deze vijf verhalen moet je dinsdag gelezen hebben.

Harry Leijdekkers, de broer van Bolle Jos uit Breda, komt vrij in afwachting van zijn witwaszaak. Hij wordt verdacht van het witwassen van onder meer 15 miljoen euro en moet zijn paspoort inleveren. De rechtbank vindt het risico op herhaling en vluchten niet groot genoeg om hem vast te houden. Lees hier meer:

Belgische ambulances mogen patiënten binnenkort ook naar ziekenhuizen in Brabant brengen. Bij een spoedgeval in de grensregio kan de meldkamer dan kiezen voor het ziekenhuis dat het dichtstbij is. Nederland en België moeten nog afspraken maken over de vergoeding van ritten en zorg. Hier lees je het hele verhaal:

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GGZ-verpleegkundige Glenn van Zutphen (32) uit de gemeente Meierijstad legt op 10 december zijn werk neer voor een betere cao. Medewerkers willen onder meer betere afspraken over loon, werkdruk en vergoedingen. Tijdens de staking blijven spoedgevallen doorgaan, maar veel gewone afspraken gaan niet door. Check het hier:

Toos van der Valk (95) heeft een bezoek gebracht aan de set van de Netflix-serie over haar ontvoering. De serie Toos: De Van der Valk-ontvoering verschijnt donderdag. Zij werd die dag precies 44 jaar geleden ontvoerd uit Hotel Nuland. Op de Brabantse acteurs Frank Lammers en Joy Verberk maakte haar bezoek veel indruk. Lees hier meer: