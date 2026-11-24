Een kapotte auto op de A2 bij Boxtel zorgde dinsdagmiddag voor een lange file in de richting van Utrecht. De rechterrijstrook was dicht, meldde de ANWB Fileservice.

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Tussen Boxtel-Noord en Waardenburg (Gelderland) was een file van 23 kilometer. Verkeer moest toen rekening houden met ongeveer een uur vertraging.

Rond zes uur is de vertraging afgenomen en is de file nog 19 kilometer. De ANWB spreekt dinsdagmiddag van een "enorm drukke" avondspits. In Nederland is in totaal 1086 kilometer file. Ook op Brabantse wegen zijn verschillende vertragingen.