Duizel kampt met een stroomstoring sinds vijf over zes vanavond. De storing treft een deel van postcodegebied 5525 en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart over tien is opgelost.

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In Duizel, dat onderdeel is van de gemeente Eersel, heeft een stroomstoring plaatsgevonden. Het exacte aantal getroffen adressen is nog niet bekend. De storing begon vandaag om vijf over zes en de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de kabels en leidingen, is momenteel bezig met herstelwerkzaamheden.

De verwachting is dat de stroomvoorziening rond kwart over tien vanavond weer normaal functioneert. Het getroffen gebied omvat een deel van postcodegebied 5525. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.