Brabants rijtje levenslanggestraften krijgt mogelijk twee namen erbij
Levenslang is de zwaarste straf die je in Nederland kunt krijgen. Wie die straf krijgt, kan in principe de rest van zijn leven achter de tralies blijven. Dinsdag werd in twee verschillende rechtszaken levenslang geëist. Tegen Moshtag B., die volgens justitie opdracht gaf voor de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, waarbij zes mensen omkwamen. En tegen Bill C. uit Rosmalen, die in hoger beroep terechtstaat samen met Sharona de J. voor de moorden op twee mannen in Lieshout en Amsterdam.
In de Tarwekampzaak draait het om de verwoestende explosie in een bruidsmodezaak in Den Haag, waarbij in december 2024 zes mensen omkwamen. Volgens justitie gaf Moshtag B. opdracht voor de aanslag om wraak te nemen op zijn ex-vriendin. Tegen de Roosendaalse neven Mourad B. (31) en Ilyas B. (25), die de aanslag zouden hebben uitgevoerd, werd 30 en 28 jaar cel geëist. Tegen Adil A. (34) uit Oosterhout, die bij de voorbereidingen betrokken zou zijn geweest, werd vier jaar cel geëist.
In de zaak rond het moordkoppel Bill C. en Sharona de J. gaat het om de moorden op twee mannen in Lieshout en Amsterdam in 2021. Bill C. (55) sloeg de ene man dood met een hamer en wurgde de andere met zijn broekriem. Zijn partner Sharona de J. (37) wordt gezien als mededader. Tegen haar werd dinsdag in hoger beroep 30 jaar cel geëist.
Levenslang
De straf levenslang wordt vaker geëist door het Openbaar Ministerie (OM) dan opgelegd door de rechter. Mochten Moshtag B. en Bill C. daadwerkelijk levenslang krijgen, dan is dat in principe ook echt levenslang.
Toch moeten ook gevangenen met levenslang uitzicht houden op mogelijke vrijlating. Volgens de Rijksoverheid wordt daarom na 25 jaar bekeken of zij mogen werken aan een terugkeer in de maatschappij. Het Adviescollege levenslanggestraften adviseert hierover, waarna de minister voor Rechtsbescherming beslist. Als die toestemming geeft, mag de gevangene bijvoorbeeld met verlof.
Na 28 jaar kan een gevangene met levenslang in aanmerking komen voor gratie. Het Openbaar Ministerie en de rechter adviseren onder meer of het veilig is om de gevangene vrij te laten. De regering beslist uiteindelijk of iemand gratie krijgt. Dat is mogelijk als de levenslange straf geen doel meer dient.
Brabantse zaken
Vanaf het jaar 2000 is zeker in vijf Brabantse zaken levenslang opgelegd. Al die zaken hebben één ding gemeen: de daders waren betrokken bij meerdere moorden:
- De zakenman Huseyin B. uit Rijen gaf opdracht tot meerdere moorden en gijzelingen (2002).
- Ischa M. en Mehmet A. kregen levenslang voor de moord op drie mannen tijdens een ripdeal, waarbij criminelen tijdens een drugsdeal drugs of geld van elkaar proberen te stelen, in Helmond. Ischa M. was de schutter en Mehmet A. de opdrachtgever (2003).
- Sunil M. gaf opdracht om het huis van zijn buren in Eindhoven in brand te steken. Twee broertjes kwamen daarbij om het leven (2004).
- Faig B. schoot vier vrouwen dood in Helmond en Zwijndrecht, onder wie zijn ex-vriendin (2011).
- Onur K. doodde in Etten-Leur zijn kinderen, zijn vrouw en zijn moeder (2020).
Of Bill C. en Moshtag B. aan dit rijtje worden toegevoegd, wordt halverwege januari 2027 duidelijk. Op 13 januari doet het gerechtshof uitspraak in de zaak van Bill C. De uitspraak in de Tarwekampzaak wordt rond dezelfde tijd verwacht.