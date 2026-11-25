Levenslang is de zwaarste straf die je in Nederland kunt krijgen. Wie die straf krijgt, kan in principe de rest van zijn leven achter de tralies blijven. Dinsdag werd in twee verschillende rechtszaken levenslang geëist. Tegen Moshtag B., die volgens justitie opdracht gaf voor de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag, waarbij zes mensen omkwamen. En tegen Bill C. uit Rosmalen, die in hoger beroep terechtstaat samen met Sharona de J. voor de moorden op twee mannen in Lieshout en Amsterdam.

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In de Tarwekampzaak draait het om de verwoestende explosie in een bruidsmodezaak in Den Haag, waarbij in december 2024 zes mensen omkwamen. Volgens justitie gaf Moshtag B. opdracht voor de aanslag om wraak te nemen op zijn ex-vriendin. Tegen de Roosendaalse neven Mourad B. (31) en Ilyas B. (25), die de aanslag zouden hebben uitgevoerd, werd 30 en 28 jaar cel geëist. Tegen Adil A. (34) uit Oosterhout, die bij de voorbereidingen betrokken zou zijn geweest, werd vier jaar cel geëist. In de zaak rond het moordkoppel Bill C. en Sharona de J. gaat het om de moorden op twee mannen in Lieshout en Amsterdam in 2021. Bill C. (55) sloeg de ene man dood met een hamer en wurgde de andere met zijn broekriem. Zijn partner Sharona de J. (37) wordt gezien als mededader. Tegen haar werd dinsdag in hoger beroep 30 jaar cel geëist.