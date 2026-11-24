Leerlingen van basisschool De Kikkenduut hebben vandaag hun vraag gesteld in de Tweede Kamer tijdens het landelijke Kindervragenuur. Hun vraag over crisis en veiligheid werd gekozen uit 204 inzendingen. De groep 8-leerlingen kregen workshops en mochten in de plenaire zaal vragen stellen aan minister Dilan Yeşilgöz.

Gevonden voor jou

De leerlingen van basisschool De Kikkenduut uit Oisterwijk hebben een bijzondere ervaring opgedaan in Den Haag. Hun vraag over wat de regering doet om kinderen te beschermen en vertrouwen te geven tijdens een crisis werd geselecteerd als één van de vijf beste vragen voor het Kindervragenuur.

De voorbereiding begon anderhalve maand geleden, toen de school werd uitgenodigd om mee te doen. In groepjes bedachten de leerlingen onderwerpen die hen bezighouden. Uiteindelijk kozen zij voor een vraag die voortkwam uit zorgen over oorlogen en crises die vaak in het nieuws zijn.

Oefenen in Oisterwijk

Voordat de leerlingen naar Den Haag gingen, oefenden zij op maandag 16 november alvast in de Raadzaal van het Raadhuis in Oisterwijk. Hier kregen zij een idee van hoe het is om vragen te stellen en deel te nemen aan een officieel programma.

In Den Haag volgden de leerlingen workshops waarin uitgelegd werd hoe de Tweede Kamer werkt en hoe beslissingen worden genomen door politici. Daarna mochten zij plaatsnemen in de plenaire zaal, waar zij hun vraag stelden aan minister van Defensie en vicepremier Dilan Yeşilgöz.

Leerzame ervaring

Het Kindervragenuur bood de leerlingen een unieke kans om te leren hoe de politiek werkt en om hun stem te laten horen. Het stellen van hun vraag aan een minister was een spannend moment dat zij niet snel zullen vergeten.