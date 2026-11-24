Even leek het erop dat PSV kon gaan stunten in Madrid. De Eindhovenaren speelden dinsdagavond een uitstekende eerste helft en gingen zelfs met een 0-1 voorsprong de rust in, nadat Ivan Perišić een penalty verzilverde. Maar in de tweede helft liet Real Madrid zien waarom het nog niet verloren heeft in de Champions League. PSV had werkelijks niks meer te vertellen. Eindstand: 5-1.

Het was PSV dat brutaal startte aan de wedstrijd tegen de 15-voudig winnaar van de Champions League. Al na twee minuten kreeg Sven Mijnans zijn hoofd net niet genoeg tegen een voorzet van Sergiño Dest en niet veel later kwam PSV er weer doorheen. Een bal achter de verdediging viel voor Ruben van Bommel. De buitenspeler ging alleen op Thibaut Courtois af en koos voor een schot in de korte hoek. Alleen ging zijn poging rakelings naast. Hier had PSV op voorsprong moeten komen.

Op voorhand leek de opstelling van Peter Bosz duidelijk: Noah Fernandez zou de vervanger van de geblesseerde Mauro Júnior worden. Maar de coach van PSV had een verrassing in petto: Paul Wanner speelde op het middenveld. De Oostenrijker keerde afgelopen weekend pas terug in de selectie na een voetblessure en speelde nog geen minuut sindsdien.

Penalty PSV

Na een half uur kwam Mijnans in vijandelijke zestien aan de bal. Op het eerste oog lijkt hij de bal te verspelen, maar in de herhaling blijkt dat een Real-speler op de voet van de PSV’er ging staan. De VAR roept de scheidsrechter naar de kant en de bal gaat op de stip. Ivan Perišić ging achter de bal staan en schoot feilloos binnen in het zijnet. Het uitverkochte uitvak wist niet wat ze zagen. PSV op 0-1 in Bernabéu!

PSV hield dit ook vol tot de rust. En dat is het publiek in Madrid niet gewend. Er klonk dan ook een fluitconcert bij het rustsignaal. Een waanzinnige eerste helft de Nederlandse kampioen, waarin het misschien wel meer dan één goal verdiende.

Vervelend voor de Eindhovenaren was het feit dat de doelpuntenmaker vlak voor rust geblesseerd was geraakt. Hij greep naar zijn hamstring en werd vervangen door Esmir Bajraktarević. José Mourinho ging er met de zweep over en wisselde driemaal.

Real Madrid zet aan

Real ging dan ook uit een ander vaatje tappen. Na rust kwam al snel de gelijkmaker van aanvoerder Valverde. Waarna Jude Bellingham als invaller de mooiste van de avond maakte. De Engelsman kreeg na een uur spelen de bal voor de voet, hield een keer hoog en schoot van twintig meter met de buitenkant van de voet de kruising in, 1-2.

Daarna ging het hard. PSV had niks meer te vertellen en kwam niet meer van eigen helft af. Binnen een kwartier scoorde Real drie keer. Dit keer leverde Kodai Sano de bal in kort voor de goal. Iets wat je niet moet doen met Mbappé in de buurt.

Het was prijsschieten voor de thuisploeg. Mbappé en Vinicius Jr. deden nog een duit in het zakje om de eindstand op 5-1 te zetten.

Door deze harde nederlaag blijft PSV steken op vier punten uit vijf wedstrijden in de Champions League. Er moet dus nog minimaal twee keer gewonnen worden in de laatste drie wedstrijden om kans te blijven maken op de volgende ronde.