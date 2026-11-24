Op woensdag 9 december organiseert de gemeente Best samen met de brandweer een bijeenkomst over brandveiligheid voor inwoners van 60 jaar en ouder. Deze bijeenkomst vindt plaats van twee tot vier uur ’s middags in Prinsenhof.

Gevonden voor jou

De gemeente Best en de brandweer willen ouderen bewust maken van brandveiligheid in huis. Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemers praktische tips om hun woning veiliger te maken. Dit gebeurt op een laagdrempelige manier met de Brandweerbingo.

De Brandweerbingo is een interactieve activiteit waarbij deelnemers leren wat zij zelf kunnen doen om de kans op brand te verkleinen. Er is ook ruimte om vragen te stellen over brandveiligheid.

Locatie en tijd

De bijeenkomst wordt gehouden in Prinsenhof, Best. Het programma begint om twee uur en duurt tot vier uur ’s middags. Deelname is gratis en er wordt gezorgd voor koffie, thee en iets lekkers.

De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor inwoners van 60 jaar en ouder. Aanmelden kan telefonisch via 14 0499 of per e-mail via [email protected].