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Stroomstoring treft zo'n 1000 adressen in Zundert
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De stroomstoring in Rijsbergen, Klein Zundert en Zundert is opgelost. Zo'n 1000 adressen zaten sinds gisteravond kwart over elf zonder stroom. De storing eindigde vannacht om twee minuten over één.
De storing trof een deel van de postcodegebieden 4881, 4882 en 4891 in de gemeente Zundert. De netbeheerder onderzoekt nog wat de oorzaak van de storing is.
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