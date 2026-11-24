In de Jan Tooropstraat in Roosendaal en de directe omgeving is een waterstoring door een lekkage. Sinds middernacht kun je daar last hebben van geen water, bruin water of lage waterdruk. Het waterbedrijf Brabant Water verwacht de storing rond half vijf 's ochtends te hebben opgelost.

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De storing wordt veroorzaakt door een lekkage in het leidingnet. Hierdoor komt er mogelijk minder water uit de kraan, is het water troebel of komt er helemaal geen water uit de kraan.

Brabant Water is op de hoogte van het probleem en werkt aan een oplossing. De getroffen straten zijn de Jan Tooropstraat en de directe omgeving. Het waterbedrijf verwacht dat de situatie rond half vijf 's ochtends weer normaal is.