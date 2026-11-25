De raadscommissies van de gemeente Rucphen vergaderen op 1, 2 en 3 december. De bijeenkomsten vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en starten om half acht 's avonds. Onderwerpen zoals maatschappelijke ondersteuning, omgevingsplannen en belastingverordeningen staan op de agenda. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk.

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In de raadzaal van het gemeentehuis in Rucphen worden op 1, 2 en 3 december vergaderingen gehouden door drie raadscommissies. De bijeenkomsten starten telkens om 19.30 uur en zijn openbaar, wat betekent dat inwoners welkom zijn om de vergaderingen bij te wonen.

Op dinsdag 1 december bespreekt de commissie Maatschappelijke Aangelegenheden (MA) onder andere de verordeningen voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp in 2027. Ook komen de vastgoedvisie voor 2026 en een begrotingswijziging van Werkplein Hart van West-Brabant aan bod.

Omgevingsplannen en subsidies

Woensdag 2 december staat in het teken van de commissie Economie, Ruimtelijke ordening en Milieu (EROM). Deze bespreekt onder meer technische wijzigingen aan de omgevingsvisie en plannen voor De Leijvelden in Rucphen en de Heesterbosstraat in Zegge. Daarnaast wordt een advies gegeven over een bouwplan in St. Willebrord en komt de subsidieregeling voor isolatieaanpak in de periode 2027-2030 aan de orde.

Financiën en veiligheid

De commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) sluit de reeks vergaderingen af op donderdag 3 december. Belangrijke punten op de agenda zijn de financiële slotwijziging voor 2026, belastingverordeningen voor 2027 en het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten voor de jaren 2027 tot 2030.

De agenda’s en bijbehorende stukken zijn in te zien via de gemeentelijke website. Na enkele dagen kunnen inwoners de vergaderingen ook terugluisteren. Wie gebruik wil maken van het spreekrecht, kan zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie.