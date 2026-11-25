In een container aan het Kasteelplein in Helmond is dinsdagnacht brand uitgebroken. De container met daarin een grote accu stond vlakbij Kasteel Helmond, dat voor de sinterklaasperiode is ingericht als het Kasteel van Sinterklaas.

De brandweer kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag melding dat er rook en vlammen gezien waren bij het kasteel waar Sinterklaas en zijn pieten op dit moment verblijven. Elke dag komen daar veel kinderen langs voor een bezoekje.

De brand bleek uiteindelijk mee te vallen. Er wordt een monteur ingeschakeld om te kijken of de container met accu nog gebruikt kan worden. Of de brand gevolgen heeft voor de activiteiten in het kasteel is niet duidelijk. Ook is nog onbekend hoe de brand kon ontstaan.