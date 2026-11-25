Een bestelbus is dinsdagavond in vlammen opgegaan aan de Maashoevenweg in Haarsteeg. Een vrouw was met het busje onderweg toen de auto begon te roken en in brand vloog.

Nadat de vrouw haar auto langs de weg had gezet en de huldiensten had gebeld, kon ze niets anders doen dan toekijken hoe de bus in vlammen opging. De brand blijkt te zijn ontstaan door een technisch mankement.

Door het blussen van het vuur werd de weg spekglad. De gemeente is daarom gevraagd de weg te strooien.