Een automobilist is dinsdagavond in Helmond aangehouden op verdenking van bezit en handel in softdrugs. Toen agenten de man wilden controleren, gooide hij al rijdend zakken met joints uit zijn autoraam.

De man trok de aandacht van agenten toen hij dinsdagavond rond half negen met hoge snelheid over de Jan van der Spekstraat reed. De politie ging de auto achterna, maar zagen hem niet meer. Niet veel later zagen andere agenten hem weer rijden.

De bestuurder kreeg een stopteken, waarop hij al rijdend twee zakken uit zijn autoraam gooide. Die bleken gevuld met joints die al gerold waren. Op de Van Ruysdaelstraat werd de man gecontroleerd, waarbij de politie naast joints ook geld en meerdere zakjes met vermoedelijk hasj vond.

Bij het doorzoeken van het huis van de man werd ook nog zwaar illegaal vuurwerk gevonden. De verdachte zit nog vast. Zijn auto is in beslag genomen.