Acteur Jules Croiset is maandagavond op 89-jarige leeftijd overleden. Veel mensen zullen zijn stem herkennen als die van Hugo van den Loonsche Duynen, de bokkenrijder uit Efteling-attractie Villa Volta.

"Dit huis, dit vervloekte huis..." Met die woorden begroet Hugo van den Loonsche Duynen al jaren bezoekers van de populaire attractie. Croiset sprak de stem van het personage in. Zijn karakteristieke stem was niet alleen te horen in de Efteling, maar ook grote Disney-films als Jungle Boek en Sneeuwwitje en de animatieserie Lucky Luke.

De Efteling bedankt de acteur woensdag voor zijn belangrijke bijdrage aan Villa Volta. Het pretpark zegt dat de acteur "met zijn karakteristieke stem het verhaal van de vervloekte villa tot leven bracht".

"Wij zijn Jules Croiset dankbaar voor zijn buitengewone bijdrage", laat het pretpark weten. "Hij bracht het verhaal van de vervloekte villa met zijn karakteristieke stem tot leven. Wij wensen zijn familie en dierbaren veel sterkte de komende tijd."

Films en series

Croiset was naast stemacteur ook in tientallen films en series te zien. Zo speelde hij onder meer in Help, de dokter verzuipt!, Amsterdamned en Rocco & Sjuul en series als Medisch Centrum West en Lieve Lust. Daarnaast stond hij bijna zestig jaar lang op het toneel en won onder meer een Louis d'Or, een Nederlandse theaterprijs.

Croiset bleef tot op hoge leeftijd acteren. Zijn laatste tv-rollen speelde hij in de series Goede Tijden, Slechte Tijden en Flikken Maastricht.