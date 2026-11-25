Het Oude Raadhuis in Oisterwijk kleurt oranje tot en met 10 december. De gemeente vraagt hiermee aandacht voor de wereldwijde campagne Orange the World tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

Gevonden voor jou

Van 25 november tot en met 10 december staat de gemeente Oisterwijk stil bij de problematiek van geweld tegen vrouwen en meisjes. Het Oude Raadhuis wordt in deze periode oranje verlicht. Dit is een zichtbaar signaal dat geweld tegen vrouwen en meisjes niet wordt geaccepteerd.

Orange the World is een internationale campagne die aandacht vraagt voor verschillende vormen van geweld. Het gaat bijvoorbeeld om psychisch geweld, stalking, intimidatie, seksueel geweld, financiële afhankelijkheid en fysiek geweld. Vaak blijven deze problemen lange tijd verborgen omdat ze zich achter gesloten deuren afspelen.

Lokale acties in Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk zet zich op verschillende manieren in om geweld en onveiligheid te voorkomen. Medewerkers van Loket Wegwijs Oisterwijk en de gemeente zijn getraind in het herkennen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook stimuleert de gemeente de samenwerking tussen organisaties via een procesregisseur Zorg & Veiligheid en werkt ze aan het lokale verbeterplan ‘Werken aan Veiligheid’.

Op scholen helpt een schakelfunctionaris om onderwijs, zorg en ondersteuning met elkaar te verbinden. Tijdens de Week tegen Kindermishandeling kregen scholen en kinderopvangorganisaties lespakketten over dit thema. Daarnaast is in de bibliotheek een thematafel ingericht met informatie over Veilig Thuis Midden-Brabant en boeken zoals ‘Sprookjes Bestaan’ en ‘Schildje’.

Hulp in de regio

Slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling kunnen zonder afspraak terecht bij Filomena in Tilburg. Hier bieden professionele hulpverleners en ervaringsdeskundigen advies en ondersteuning. Ook Blauwe Maan helpt slachtoffers van seksueel geweld en seksueel misbruik. Deze organisatie biedt gratis hulp zonder wachtlijsten of verwijzingen.

De gemeente Oisterwijk werkt samen met verschillende partners zoals Veilig Thuis Midden-Brabant, MEE, Farent, ContourdeTwern, Sterk Huis, de politie en het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant. Door signalen te herkennen en hulp aan te bieden, wil de gemeente een veilige leefomgeving creëren voor iedereen.